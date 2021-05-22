Adanın kuzey-güneyinde ‘Pozitiflik oranı’ eşitlendi

Adanın kuzey ve güneyi arasında ‘COVID-19 pozitiflik oranı’ eşitlendi, hatta Mayıs’ın son haftasında kuzeydeki oran, güneyi geçti.

Güney’deki vaka sayısının fazlalığı, 1 yıla aşkın süredir kapalı olan geçiş noktalarının açılmasına ‘engel’ olarak gösterilse de 20 Mayıs itibariyle kuzeydeki pozitiflik oranının güneye göre daha fazla olduğu kayıt altına alındı.

Test ve vaka sayısı kıyaslanarak elde edilen pozitiflik oranı önceki gün güneyde yüzde 0.15 olurken, kuzeyde bu rakam yüzde 0.30 oldu.

Dizdarlı: “Kapıları Türkiye’ye açabiliyorsak, güneye de açmalıyız”… Emekli başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı, hem güney hem de kuzeyde vaka sayılarının düştüğüne işaret etti, “Kapıları Türkiye’ye açabiliyorsak, güneye de açmalıyız” dedi, aşılamaya önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayşe GÜLER

Adanın kuzey ve güneyi arasında ‘COVID-19 pozitiflik oranı’ eşitlendi.

Güneydeki vaka sayısının fazlalığı, 1 yıla aşkın süredir kapalı olan geçiş noktalarının açılmasına ‘engel’ olarak gösterilse de 20 Mayıs itibariyle güney ve kuzey arasında test sayısı ile vaka oranları yakın seyrediyor.

Test ve vaka sayısı kıyaslanarak elde edilen pozitiflik oranı önceki gün güneyde yüzde 0.15 şeklinde ortaya çıkarken, kuzeyde bu rakam yüzde 0.30 oldu.

YENİDÜZEN, son 5 ayda hem kuzey hem de güneydeki pozitiflik oranını araştırdı.

Verilere göre; Ocak, Şubat ve Mart ayında adanın her iki tarafında pozitiflik oranının ‘eşit’ olduğu görüldü, yalnızca Nisan’da kuzeyin güneye göre daha düşük olduğu rakamlara yansıdı.

Mayıs ayının son 4 gününün 3’ünde, kuzeydeki oran güneye kıyasla daha fazlaydı.

Emekli başhekim, Dr.Bülent Dizdarlı, hem güney hem de kuzeyde vaka sayılarının düştüğüne işaret etti, “Kapıları Türkiye’ye açabiliyorsak, güneye de açmalıyız” dedi.

Vaka sayılarının ‘bahane’ olarak gösterilmemesi gerektiğine değinen Dizdarlı, “Daha tehlikeli bir bölgeye açıp, diğerine açmamak sıkıntı var anlamını taşır” şeklinde konuştu.

Neydi, ne oldu?

Verilere göre; 1 Ocak’ta hem kuzey hem de güneydeki pozitiflik oranı aynıydı, vaka ve test sayısı kıyaslandığında bu rakam yüzde 2,34 olarak belirlenmişti.

1 Şubat’ta da her iki taraftaki pozitiflik oranı yüzde 1.45’ti.

Ocak ve Şubat’ta olduğu gibi Mart’ta da durum aynıydı. Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde 1 Mart’ta ‘pozitiflik oranı’ yüzde 0,66 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 1 Nisan’da Kuzey’de pozitiflik oranı yüzde 0,62 iken, güneyde bu rakam 0,70’ti.

Mayıs’ın son 4 günündeki rakamlar…

Mayıs’ın son 4 günündeki rakamlar incelendiğinde ise güneyde pozitiflik oranında kademeli düşüş yaşandığı görüldü.

4 günün 3’ünde güneydeki pozitiflik oranı kuzeye göre daha düşüktü.

17 Mayıs’ta güneyde pozitiflik oranı yüzde 0,26 iken, bu rakam kuzeyde yüzde 0,29’du.

18 Mayıs’ta güneyde pozitiflik oranı yüzde 0,36, kuzeyde 0,23.

19 Mayıs’ta ise kuzeyde 0,49, güneyde 0,30’du.

20 Mayıs’ta ise güneyde pozitiflik oranı yüzde 15, kuzeyde ise yüzde 30 olarak kayıt altına alındı.

Emekli başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı:

“Kapıları Türkiye’ye açabiliyorsak, güneye de açmalıyız”

Emekli başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı, hem güney hem de kuzeyde vaka sayılarının düştüğüne işaret etti, “Kapıları Türkiye’ye açabiliyorsak, güneye de açmalıyız” dedi.

Vaka sayılarının ‘bahane’ olarak gösterilmemesi gerektiğine değinen Dizdarlı, “Daha tehlikeli bir bölgeye açıp, diğerine açmamak sıkıntı var anlamını taşır” şeklinde konuştu.

Dizdarlı, toplumun aşılanmasına önem verilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, “400 bin kişilik bir toplumuz. 800 bin doz aşı ile bu sorun çözülebilirdi” şeklinde konuştu.

Dizdarlı, aşılamanın Şubat ayında başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 7-8 ay sonra tekrar aşılanmanın gündeme geleceğini hatırlattı.