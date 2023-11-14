Eskort görevi yapan polis 15 yaşındaki yaya çarptı

Polis motosikletiyle eskort görevi yapan polis mensubu yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki E.A’ye çarptı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde polis motosikletiyle eskort görevi gereği seyreden polis mensubunun Levent Koleji önlerine geldiği sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki E.A isimli yayanın sağ koluna çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan E.A. olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.