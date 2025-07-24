Eskişehir'de 10 orman işçisinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5 orman işçisinin ve 5 arama kurtarma görevlisinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."