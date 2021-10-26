Eser Birtan’ın ölümü yasa boğdu

Alsancak’ın sevilen isimlerinden Eser Birtan’ın zamansız ölümü, bölgeyi yasa boğdu.

Uzun süredir geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Birtan’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak’ta toprağa verilecek.

Alsancak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve Alsancak'ta ikamet eden Eser Birtan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (27.10.21) öğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."