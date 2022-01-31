Esendağlı: Jenkins şikayet için ifade veriyor

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinde yaşananlarla ilgili Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in İskele Polis Müdürlüğü'nde şikayette bulunmak için ifade verdiğini söyledi.

Esendağlı, bu şikayet ışığında bakımevi konusuyla ilgili ortaya çıkan suçlarda sorumluluğu bulunan herkesle ilgili soruşturmanın ileri götürülmesi için takipçi olacaklarını belirtti.

Çağrıda da bulunan Esendağlı, konuyla ilgili bilgi, görüntü veya belge anlamında tanıklık yapabilecek herkesin İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurmasını istedi.

Esendağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sabahleyin Sayın Başsavcı, Polis Genel Müdürü ve İskele Polis Müdürü ile yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra, gerekli olup olmadığı tartışmasını bir kenara bırakarak, polise bir şikayet yapılması noktasında mutabık kaldık. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins şu anda İskele Polis Müdürlüğü'nde şikayet için ifade vermektedir. Bu şikayet ışığında bakımevi konusuyla ilgili ortaya çıkan suçlarda sorumluluğu bulunan herkesle ilgili soruşturmanın ileri götürülmesi için sahada bizzat takipçi olmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili bilgi, görüntü veya belge anlamında tanıklık yapabilecek herkesin İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurmasını rica ederim.

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