Benar: Hastaneye yatması gerekenler Pandemi’ye, diğer hastalar Özok Öğrenci Yurdu’na

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde yürek burkan görüntülerin ardından süreç işlemeye başladı.

Bakımevi'nde kalan 21 hastanın 7'sinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi, bu bilgi resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Temas Takip Ekibi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve hemşirenin Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevine giderek, durum değerlendirmesi yapacağını aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Benar, hastaların tümüne antijen testi yapıldığını söyleyerek, sonuçlarla ilgili bilgi paylaşmadı, PCR yapılacağını da belirtti.

Yapılacak doktor değerlendirmesinin ardından hastaneye yatması gereken kişilerin Pandemi Hastanesi’ne götürüleceğini ifade eden Benar, geriye kalan kişilerin Özok Öğrenci Yurdu’na götürüleceğini kaydetti.

Bir yanda gıda yardımları yapılıyor, diğer yanda iş sağlığı raporu tutuluyor…

Sabah saatlerinden itibaren bakımevinde hareketli saatler yaşanıyor.

İskele Belediyesi’nin yanı sıra vakıf çalışanları da bakımevine gelirken, bir yandan da iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bakımevinde yapılacak tadilatla ilgili rapor tutuyor.

Öte yandan hem belediye hem de duyarlı kişilerin yiyecek yardımları bakımevine ulaştırıldı.

Sucuoğlu açıklama yaptı

"Hastalar ÖZOK Yurdu’na nakledilecek"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde tüm kontrollerin yapılmasının ardından COVID olmayan hastaların bugün otobüslerle ÖZOK Öğrenci Yurduna nakledileceğini açıkladı.

Sucuoğlu, bu sabah dahiliye doktorlarından oluşan bir ekibin hastaları muayene ederek, yeniden ilaç düzenlemesi yaptığını da dile getirerek, binanın tadilat ve onarımına başlanacağını belirtti.

Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle: Geçtiğimiz gün gündeme gelen ve Kıbrıs Türk Toplumunu derinden yaralayan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Bakımevi ile ilgili konuların bir kez daha yetki karmaşasına neden olmaması için konunun bizzat takipçi olduğumu vurgulamak istiyorum

Bu bağlamda bugün yapılacak çalışmalarla ilgili bazı gelişmeleri de kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum.

Bu sabah dahiliye doktorlardan oluşan bir ekip bakımevindeki hastaları muayene ederek yeniden ilaç düzenlemelerini yapacak ve Covid 19 testleri tekrarlanarak pozitife dönen hastalar Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde müşaade altına alınacaklardır. Geçtiğimiz gün yapılan testte Covid pozitif olduğu belirlenen hastalarımız o günden Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yeni açılan Göğüs Hastalıkları servisinde müşaade altında alınmışlardır. Bugün de pozitif olanlar tespit edilirse ayni bölüme aktarılacaklardır.

Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından ve covid yönünden bir rahatsızlığı bulunmayanlar bugün saat 13.00 de bakımevine gidecek otobüslerle girişimlerim ve görüşmelerim sonrasında kalmaları için en uygun yer olarak tesbit edilen ÖZOK yurdunu nakilleri gerçekleştirilecektir. Bugün nakil işlemi tamamlanır tamamlanmaz binanın tadilat ve onarımına yardımsever ve özverili insanlarımızla birlikte derhal başlanacaktır.

Bakımevinde kalanların binanın tadilatı tamamlanıncaya kadar devletin güvencesi altında orada kalmaları yönünde de gerekli karar üretilmiştir.

Daha önce de belirttiğim üzere konunun yakın takipçisi olacağım ve konuyla ilgili gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu durumun bir daha ortaya çıkmaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak ve yaşlı bakımevleri bundan sonra daha sık denetlenip takip edilecektir.

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