Erken veda yasa boğdu…
43 yaşındaki Beden Eğitimi öğretmeni Cavidan Öncen hayatını kaybetti.
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43 yaşındaki Beden Eğitimi öğretmeni Cavidan Öncen hayatını kaybetti. Yeşilyurt’un sevilen simalarından Öncen’in erken vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Cavidan Öncen’in evinde yaşamını yitirdiğini belirten Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, genç kadının bir süredir tedavi gördüğünü ifade etti. Aziz Kaya’dan edinilen bilgide, Öncen'in cenazesi bugün Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek.
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Etiketler : ölüm, Cavidan Öncen