Erken seçim tarihinde komite sancısı: 'İvedi' dendi, süreç başlamadı. Komite 3 haftadır toplanmıyor

Rutin olarak her Çarşamba toplanan Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi, 3 haftadır bir araya gelmedi, işleyiş tıkandı.

Meclis İç Tüzük’te ivediliği alınan yasa tasarı ve önerisinin 7 gün içinde görüşülebileceği ifade edilse de, hükümet bu konuda henüz adım atmadı.

MECLİS BAŞKANI VE KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu: “İvediliği alınan çok konu var, 1 ay da bekleyebilir, 2 ay da…”

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk: “Ad-Hoc komiteyle ilgili çalışma başladı. Önümüzdeki hafta için çağrı yapğacağım”

CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Komitede reddedilirse gündemden düşecek”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ: “Komite toplanmalı, bilinmezlik toplum hayrına olmaz”

İÇ TÜZÜK NE DİYOR, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Meclis İç Tüzüğü’nün 38’inci maddesine göre; haklarında ivedilik kararı verilen önerilerin komitede görüşülmesine 7 günde başlanabilir.

İktidar ve muhalefetin eşit oy hakkına sahip olduğu komitede erken seçim tarihine yönelik uzlaşı çıkmaması halinde her iki çalışma da reddedilecek, gündemden düşecek.

Ayşe GÜLER

Erken seçim konusundaki anlaşmazlık ve hükümetin isteksizliği konuya ilişkin komite çalışmalarını ilerletmedi.

Hükümet ve muhalefetin erken seçime ilişkin sunduğu iki farklı tarihe yönelik komite süreci

hakkında ivedilik kararı alınsa da, komite görüşmeleri başlamadı.

Rutin olarak Çarşamba günleri toplanan Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi, 3 haftadır bir araya gelmedi, başkanlığında UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün bulunduğu komitede işleyiş tıkandı.

Meclis İç Tüzüğü’nde ivediliği alınan yasa tasarı ve önerisinin 7 gün içinde görüşülebileceği ifade edilse de hükümet bu konuda henüz bir adım atmadı.

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, ivediliği alınan yasa tasarısı veya önerisinin halkın bilgisine getirildiği 5 günün ardından komitede görüşülebileceğini dile getirdi.

Gündemlerin komite başkanı tarafından belirlendiğini ifade eden Sennaroğlu, “Komite Başkanı değerlendirme yapar, görüşeceği başka yasa varsa ona göre belirler. İvediliği alınan konu çok var. Bir ay da bekleyebilir, 2 ayda” dedi.

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk de 3 haftadır toplanmayan komitenin önümüzdeki hafta Çarşamba günü toplanması için çağrı yapacağını dile getirdi.

Erken seçim tarihi komitede görüşülecek olsa da sonuç çıkmayacağını söyleyen Öztürk, hükümet ve muhalefetin eşit oya sahip olduğuna işaret etti, eşit oy çıkacağı için de her iki önerinin reddedilmiş sayılacağını belirtti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise erken seçim tarihinin komitede reddedilmesi halinde gündemden düşeceğini ifade etti, “Uzlaşı sağlanmadan hareket ederlerse tıkanmalar sistemi etkileyecektir” diye konuştu.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da komitenin uzun süredir toplanmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

“Komite toplanmalı, gündemde yalnızca erken seçim tarihi değil, hayat bulmayı ekleyen yasa tasarıları var” diyen Gürçağ, komitenin bir araya gelmemesi halinde hiçbir karar üretilemeyeceğini de dile getirdi.

YENİDÜZEN, komite üyeleriyle görüştü, süreci değerlendirdi.

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu:

“İvediliği alınan çok konu var, 1 ay da bekleyebilir, 2 ayda…”

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, ivediliği alınan yasa tasarısı veya önerisinin halkın bilgisine getirildiği 5 günün ardından komitede görüşülebileceğini dile getirdi.

Gündemlerin komite başkanı tarafından belirlendiğini ifade eden Sennaroğlu, “Komite başkanı değerlendirme yapar, görüşeceği başka yasa varsa ona göre belirler. İvediliği alınan konu çok var. Bir ay da bekleyebilir, 2 ayda” dedi.

Sennaroğlu, hükümetin erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde değil, kurulacak Ad-Hoc Komite’de görüşülmesine yönelik yeni bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Siyasi parti başkanlarının Cenevre’deki Kıbrıs zirvesini takip ettiğini, bu nedenle de izole olduklarını ifade eden Sennaroğlu, “İzole bittikten sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız” şeklinde konuştu.

KOMİTE ÜYELERİ SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk:

“Ad-Hoc komiteyle ilgili çalışma başladı”

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, 3 haftadır toplanmayan komitenin haftaya Çarşamba günü toplanması için çağrı yapacağını dile getirdi.

Erken seçim tarihi komitede görüşülecek olsa da sonuç çıkmayacağını söyleyen Öztürk, hükümet ve muhalefetin eşit oya sahip olduğuna, eşit oy çıkacağı için de her iki önerinin reddedilmiş sayılacağını belirtti.

Bu nedenle komite toplantısından sonuç çıkmayacağını aktaran Öztürk, hükümetin Ad-Hoc Komite kurulması için çalışmaya başladığını dile getirdi.

Öztürk, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde UBP’nin üye sayısının artırılması gerektiğini de kaydetti.

İç tüzüğe göre; her siyasi partideki 5 milletvekiline 1 komite üyeliği düştüğünü söyleyen Öztürk, “Bu kurala bakıldığında UBP’nin komitedeki üye sayısı 4 olmalı” dedi.

Öztürk, bu konuda Danışma Kurulu’nun karar vereceğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Komitede reddedilirse gündemden düşecek”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, erken seçim tarihinin komitede reddedilmesi halinde gündemden düşeceğini ifade etti, “Uzlaşı sağlanmadan hareket ederlerse tıkanmalar sistemi etkileyecektir” diye konuştu.

Komitede e-devletle ilgili yapılan protokolde kilitlenme yaşandığının söylenebileceğini dile getiren Akansoy, bu durumun toplantı çağrısı yapılmamasına neden olduğunu kaydetti.

Akansoy, “Muhalefet olarak yürütme yetkisinin 5 yıllığına TÜRKSAT’a verilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Komitede yalnızca erken seçim tarihinin değil, Evlilik Dışı Çocuklarla ilgili de ivedi bir yasa tasarısının olduğunu hatırlatan Akansoy, mutabakata rağmen bu çalışmanın da hayata geçmediğini belirtti.

Akansoy, uzun süredir Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komite’sinin üyesi olduğunu, bugüne kadar ciddi çalışmalar yapıldığını ifade ederek, hükümetin tavrından dolayı şu andaki çalışmalarda sıkıntılar yaşandığını aktardı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Komite toplanmalı, bilinmezlik toplum hayrına olmaz”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nin uzun süredir toplanmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

“Komite toplanmalı, gündemde yalnızca erken seçim tarihi değil, hayat bulmayı ekleyen yasa tasarıları var” diyen Gürçağ, komitenin bir araya gelmemesi halinde hiçbir karar üretilemeyeceğini de dile getirdi.

Gürçağ, “Bilinmezlik toplumun hayrına olmaz” şeklinde konuştu.

Şu anda ilgili komite üye sayılarında hem hükümet hem de muhalefetin eşit olduğunu dile getiren Gürçağ, bu nedenle alınan kararların oy çokluğu değil, oybirliğiyle geçebildiğini ifade etti.

Erken seçim tarihine yönelik iki farklı tarih önerisi olduğunu söyleyen Gürçağ, bu konunun çözülecek gibi olmadığını, ortak noktada uzlaşılması gerektiğini kaydetti.

Gürçağ, söz konusu durumdan dolayı komite üye sayılarında değişikliğe gidilerek, UBP’den 4, CTP’den 2, HP’den de bir milletvekili olacak şekilde düzenleme yapılmasının istenildiğini belirtti.

“Bu şekilde olursa, her türlü yasa ve kararlar bu şekilde hayat bulur. Seçim tarihi konusunun karara bağlanması için UBP’nin komitedeki üye sayısının 4’e çıkması gerekir” dedi.

İÇ TÜZÜK NE DİYOR?

‘Öneri görüşülmesine 7 günde başlanabilir’

Meclis İç Tüzüğü’nün 38’inci maddesi, tasarı ve önerilerin görüşülmesi sırasını düzenliyor.

Buna göre; hakkında ivedilikle görüşme kararı olmayan tasarı ve önerilerin komiteye iletilme tarihinden başlayarak iki tam gün geçmedikçe görüşülmesine başlanamaz.

Bu süre, tasarı ve önerilerin gelen evrak listesi ile milletvekillerine dağıtım tarihinden itibaren başlar.

Yasa önerilerinin görüşülme süresi, önerilere ilişkin Başbakanlık görüşünün geldiği tarihten başlar. Başbakanlık bu görüşünü, en geç on beş gün içinde iletir.

Önerinin komitede görüşülmesine Başbakanlığa gönderildikten on beş gün sonra başlanır.

Haklarında ivedilik kararı verilenler için bu süre yedi gündür.