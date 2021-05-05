Gündem ‘erken seçim’… Özersay: “3 siyasi parti seçim tarihinde uzlaşmalı”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Meclis’te grubu bulunan 3 siyasi partinin; UBP, CTP ve HP’nin erken seçimin tarihi belirleme konusunda ortak noktada buluşması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Haziran ayında erken seçime gidilmemesi için erken seçimin ne zaman yapılacağını belirlememiz gerekiyor” diye konuşarak, “Ya ara seçim yapmama yoluna gideceksiniz ya da bunun tarihi belirleyeceğiz. Hükümetin başka komite kuralım yönündeki talebi Meclis’te çoğunluğu bulmaktır. Uzlaşmacı olmak lazım...” şeklinde konuştu.

BRT’de Manşet+ programına konuşan Özersay’ın açıklamaları özetle şöyle: Duruşumuz, ara seçim olmaması için seçim tarihini belirlemektir. Seçimin tarihinde her siyasi partinin ille benim istediğim tarihte seçim olsun ısrarımız yok. Farklı tarihler var… CTP Haziran derken, biz Ağustos tarihini ortaya koyduk. UBP’de gelecek sene Nisan ayını ortaya koydu.

3 siyasi parti ortaya koyduğu tarihlerde ara tarihte anlaşmalı. Biz hükümeti ve UBP’yi bu konuda olumlu görmedik. Sona geldik, yumurta kapıya dayandı. Ya ara seçim yapmama yoluna gideceksiniz ya da bunun tarihi belirleyeceğiz. Hükümetin başka komite kuralım yönündeki talebi Meclis’te çoğunluğu bulmaktır. Uzlaşmacı olmak lazım... Seçim yapılmasın diye seçim tarihi belirlemek istiyoruz. Karşılıklı zıtlaşma üzerinden memlekete fayda olmaz. 3 partinin bir araya gelip, değerlendirme yapması gerekiyor. Hukuk Komitesi’nde muhalefetin de iktidarın da çoğunluğu yok. hem yasa tasarısı hem de protokol geçmişti. Muhalefetle uzlaştığında Hukuk Komitesi’nde ya oybirliği ya oy çokluğuyla yasa tasarıları, protokoller geçti.

Meclis yapması gereken bir şeyi yapmadığı için Anayasa’yı ihlal etmiş olacak. Ara seçim kararı alınmadığı için Haziran’da YSK seçim yapamayacağı için anayasa ihmal yoluyla ihlal edilecek. Saner, Erhürman ve benim bir araya gelip, tarih konusunda ortak noktada buluşmak için ülke menfaatine olur. Ara seçimle ilgili Meclis tarih belirlemeli.