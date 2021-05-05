Erhürman’dan hükümete: “Uzatmaya oynarlarsa tepkimiz sertleşecek”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni eleştirdi, “uzatmaya oynarlarsa, tepkimiz sertleşecek” dedi.

Erhürman, hükümetin ülkede sorun yokmuş gibi davranarak, kulağının üzerine yattığını ifade ederek, “Hükümet nerde, Meclis nerede, otorite sıfırlandı… Ülkede böyle boşluk yaratmaya hakları yok” şeklinde konuştu.

Erken seçim tarihiyle ilgili hükümetin hiçbir girişimde bulunmadığını dile getiren Erhürman, “Taraflar bir arada. Meclis’te, Cenevre’de de ondan önce de bir aradayız. Hükümet hiçbir girişimle, bu konuyu gündeme getirmiyor. Bu konuda sorun olmadığını kendi kendini ikna ediyor.” şeklinde konuştu.

Erhürman, ara seçime ilişkin 60 günlük takvimin başlama sürecinin aşıldığını da vurgulayarak, Anayasa’yı ihlal etme döneminin başladığını kaydetti.

Erhürman’ın BRT’de Manşet + programında yaptığı açıklamaları özetle şöyle: Dünyanın neresinde hükümet programında Ekim ayında erken seçime gideceğiz diye yazar ve bu yokmuş gibi davranır?

Hükümetin verdiği sözleri tutmasını istedik, bunun arkasında durması gerekiyor. Baştan beri bunu söylüyoruz. Hükümetin uzlaşma girişimi hiç olmadı. Yalnızca bu konuda değil, birçok konuda aynı.

Hükümet hiçbir şey yapmıyor. Memleket, saldım çayıra mevlam kayıra mantığında… Hükümetin iki sorunu var, ölü doğmuş olması ve bunun farkında değilmiş gibi davranmaları…

Hükümet, seçim tarihini dilediği gibi belirlemek istiyor.

Pandeminin ortasında bunların yaşanıyor olması tarihe geçecek. Bunlar unutulmayacak, duvara tosladık. Ekonomide de, Kıbrıs Sorunu’nda da duvara tosladık. Hükümet, kulaklarının üzerine yatmaya devam ediyor.

Taraflar bir arada. Meclis’te, Cenevre’de de ondan önce de bir aradayız. Hükümet hiçbir girişimle, bu konuyu gündeme getirmiyor. Bu konuda sorun olmadığını kendi kendini ikna ediyor.

UBP Ekim’de kurultay yapmaya karar vermiş. Hükümet programına bunu koyarken, bunu bilmiyor muydunuz? Anayasa’yı ihlal etme süreci başladı. 60 günlük seçim sürecinin başlama sürecini aştık. 3 aydır Meclis’te bunu söylüyorum. Hükümet, sanki sorun yokmuş gibi yaratma konusunda bir hal oldular. Hükümet nerde, Meclis nerede, otorite sıfırlandı… Uzatmaya oynarlarsa, tepkimiz sertleşecek. Ülkede böyle boşluk yaratmaya hakları yok.