Erhürman’dan Üstel’e çağrı: “Gelin istediğiniz TV programında iddialarınızı tartışalım!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’i, belediyelerle ilgili yasa konusunda tartışmak adına herhangi bir TV programına çıkmaya davet etti.

Üstel’in, 18 buçuk saatlik Meclis toplantısında bir defa kürsüye çıkıp tek bir kelime konuşmadığını ancak bugün bir TV programında, “reformdan” rahatsız olan herkese ağzına geleni söylediği ifade eden Erhürman, “Çağrım açık: Gelin istediğiniz TV programında bu konuyu ayrıntılarıyla tartışalım” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Madem Öyle Gelin İstediğiniz TV Programında İddialarınızı Tartışalım!

16 saatlik komite toplantısında belediyelerle ilgili yasa konusunda onlarca eleştiri yapmamıza karşın tek bir cümle söylemeyen, 18.5 saatlik Meclis toplantısında bir defa kürsüye çıkıp tek bir kelime konuşmayan Sn. Üstel, bugün bir TV programında bize de, bu "reform"dan rahatsız olan herkese de ağzına geleni söyledi.

Hem de süreçteki bütün iyi niyetli yaklaşımlarımızı çarpıtarak, onlarla ilgili "yanlış" bilgiler vererek... Hem de bildik teranelere sığınıp, yargıya giderek ülkeyi kaosa sokmaya çalıştığımızı, amacımızın "milli davaya zarar vermek" olduğunu iddia edecek kadar kendinden geçerek.

Burada, her söylediğine yanıt vermek elbette mümkün değil. Çağrım açık: Madem ki bu süreci bu kadar iyi biliyorsunuz ve iyi niyetle sergilediğimiz yaklaşımların aslında kötü niyetli olduğunu iddia ediyorsunuz, gelin istediğiniz TV programında bu konuyu ayrıntılarıyla tartışalım. Süreci de, yasayı da! Ak koyun, kara koyun belli olsun! Var mısınız?!”