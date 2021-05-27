Erhürman’dan ‘Kutlu Adalı’ cinayet soruşturmasına ilişkin çağrı: Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplanmalı, dosya ileriye götürülmeli

YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin Meclis araştırması yapılması Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu acilen toplanması çağrısı yaptı, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki tahkikat dosyasının ileriye götürülerek, Cumhuriyet Meclisi’nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Harekete geçmeme görevi ihmal suçu oluşturur” dedi.

Araştırma kapsamında TC makamlarıyla ilişki kurulması gerektiğini de dile getiren Erhürman, Adli Yardımlaşma Protokolü’ne ilişkin sürecin canlanmasının şart olduğunu belirtti.

Erhürman, hukuk açısından suçlarla ilgili ‘zaman aşımı’ olmadığını dile getirdi.

Türkiye’de bir takım açıklamalar yapıldığını, bu nedenle de dosyayla ilgili araştırmaların her safhada ileri götürülmesi gerektiğini ortaya çıktığını vurgulayan Erhürman, “Böyle bir açıklama nerede yapılırsa yapılsın, var olan dosya kapatılan dosyanın yeniden açılmasını, kapanmamışsa daha da ileri götürülmesi gerekiyor” dedi.

Erhürman, bu konudaki iddiaların ispatlanması gerektiğini dile getirdi, “Açılmış yaranın kapanması için yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kutlu Adalı cinayetinin ülke demokrasisi ve insan hakları tarihi açısından ciddi bir yara olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bugün henüz kapanmış bir yara değil. Hukuki tarafına bakıldığında önümüzde henüz kapanmış bir dosya yok. Meclis’in araştırma işleri açısından da dosya kapanmadı” dedi.

Erhürman, Başbakan Saner’in bu konuda yaptığı talihsiz açıklamalara da değindi.

Erhürman, geçmiş dönemde Meclis’te kurulan ancak sonuçlanmayan araştırma komitesi tutanaklarının da açıklanması ve incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.