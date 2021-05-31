Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Özyalçın ailesinden anlamlı bağış
Meclis’te Danışma Kurulu toplandı: Gündem; Adalı cinayeti araştırma komitesi

Meclis’te Danışma Kurulu toplandı: Gündem; Adalı cinayeti araştırma komitesi

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kutlu Adalı cinayetini araştırmak üzere oluşturulan komiteye ilişkin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı.

A+A-

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kutlu Adalı cinayetini araştırmak üzere oluşturulan komiteye ilişkin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı.

Sennaroğlu’nun çağrısı üzerine Meclis henüz açılmadı.

Siyasi parti başkanlarının yer alacağı toplantı az önce başlarken, komitede yer alacak vekil sayılarının konuşulacağı öğrenildi.

 

Foto Arşiv

Bu haber toplam 237 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Meclis, Adalı cinayetini araştıracakMeclis, Adalı cinayetini araştıracakCTP'nin Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili Meclis araştırması yapılmasına ilişkin sunduğu önerge oybirliğiyle kabul edildi.
Erhürman’dan ‘Kutlu Adalı’ cinayet soruşturmasına ilişkin çağrı: Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplanmalı, dosya ileriye götürülmeli"Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplanmalı, dosya ileriye götürülmeli"