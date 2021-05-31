Meclis’te Danışma Kurulu toplandı: Gündem; Adalı cinayeti araştırma komitesi
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kutlu Adalı cinayetini araştırmak üzere oluşturulan komiteye ilişkin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı.
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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kutlu Adalı cinayetini araştırmak üzere oluşturulan komiteye ilişkin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı.
Sennaroğlu’nun çağrısı üzerine Meclis henüz açılmadı.
Siyasi parti başkanlarının yer alacağı toplantı az önce başlarken, komitede yer alacak vekil sayılarının konuşulacağı öğrenildi.
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