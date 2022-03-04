Erhürman’dan hükümete: “Müjde kaynadı gitti”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, belediyelere verilen devlet katkısının halen yatırılmamasını eleştirdi, seçimden bir gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından duyurulan ‘müjdenin’ kaynayıp, gittiğini söyledi.

Erhürman, “Şimdi belediyeler ve belediye emekçileri düşünsün" Zihniyet bu!!” şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığı için ek ödenekten ise haber olmadığına dikkat çeken Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Tarih 22.1.2022. Seçimden bir gün önce. Saat 17:22. Propaganda yasağının başlamasına 38 dakika var. Gazetelere bir haber düşüyor: "Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan belediye çalışanlarına müjde"... "Başbakan Faiz Sucuoğlu belediye çalışanlarının da % 37.26'lık hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanacağını duyurdu"...

Tarih 4.3.2022 (bugün). Gazetelerdeki başlık: "Devlet katkı payı yatmadı, belediyeler maaş ödeyemedi"... Sözü edilen yasal katkı payı. Hayat pahalılığı için ek ödenekten ise haber yok. Gündem dahi değil!!! Propaganda yasağına 38 dakika kala verilen "müjde" kaynadı gitti. "Şimdi belediyeler ve belediye emekçileri düşünsün"! Zihniyet bu!!

Yerel yönetimde ‘maaş’ sancısı