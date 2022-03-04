Maliye Bakanlığı, belediyelere devlet katkısını yatırmadı, yerel yönetimde ‘maaş’ sancısı yeniden gündeme geldi.

Birçok belediye, personeline Mart ayı maaşını ödeyemedi.

Kimisi borçlanmaya sürüklendi, kimisi devletten gelecek olan Mart ayı avansını beklemede…

Genel olarak birçok belediyenin maaş ödeyemez durumda olduğunu belirten Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, bu sabah İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü, maaşların bugün yatırılmasının beklendiğini kaydetti.

Yalınkaya, “En kötü ihtimal Pazartesi ödeme olacak” dedi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Genel olarak birçok belediye aynı”

Belediye çalışanlarının ‘en kötü ihtimal Pazartesi ödeme alacağını’ ifade eden Yalınkaya, “Geçen ay avans verilmişti, bunun peyderpey tüm yıla yatırılacağı ifade edilmişti fakat kesildi. Yeni girişimlerimiz ile Mart ayının katkılarını avans olarak veriyorlar. Ancak bazı belediyelerin hiç katkısı olmadığı için sıkıntı devam ediyor.” dedi.

Mali sıkıntı içinde olan belediyeler içinden Lefkoşa Türk Belediyesi’ni örnek gösteren Yalınkaya, devletin belediyelere karşı olan yanlış tutumunu işaret etti, eleştirilerde bulundu.

LTB’nin devletten 8 Milyon TL trafik ödemesi alacağı olduğunu anımsatan Yalınkaya, bunun ödenmesini, bu sayede personelin maaşlarının gecikmeden yatırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yalınkaya, şöyle devam etti: “LTB, katkı avansı ile de maaşlarını ödeyemeyecek durumda, yeni devlet katkıları da hala belirtilmedi, bu nedenle borçlanmaya gidiyor. Buna karşın Maliye’den belediyenin alacağı trafik ödemlerine karşın destek çıkmalarını istedik. Belediyenin 8 Milyon TL alacağı var, 6 Milyon’unu olsun aktarmalarını talep ettik, en azından maaşları borçlanmayı beklemende geç ödemezler, hemen öderler.”

Belediyelerde örgütlü sendikalar yeniden toplanacak

Belediyelerde örgütlü sendikaların yeniden toplanacağını ifade eden Yalınkaya, önümüzdeki hafta toplanacağı bilgisini de paylaştı, şunları dile getirdi: “Biz belediyelerde örtülü 4 sendika önümüzdeki ay toplanacağız, tüm sıkıntıları, bunlarla ilgili neler yapılacağı konusunda ne yapabiliriz, somut adımlar atılması için taleplerimizle ilgili görüşeceğiz ve harekete geçeceğiz.

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