Erhürman’dan hükümete: Kulağının üzerine yatarak buraya kadar!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirasında yaşanan değer kaybına dikkat çekti, bu konuda atılması gereken adımları yeniden gündeme taşıdı, hükümeti eleştirerek, “Kulağının üzerine yatarak buraya kadar” dedi.

Erhürman, “Türk Lirası'ndaki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor, enflasyonu azdırıyor, alım gücünü düşürüyor” diye konuşarak, bu konunun Türkiye ile imzalanan protokollerde de mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ülkede stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmesinin şart olduğunu belirten Erhürman, ülkenin 5 yıllık ekonomik-sosyal-kültürel kalkınma planının da Meclis'ten geçmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Mesele haklı çıkmak değil, bu ülkede geleceği sağlam temeller üzerine kurmaktır! Tartışması yok” diyerek, hükümete gelmeleri halinde üç öngörüyü de hızla hayata geçireceklerini açıkladı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ne kadar görmezden gelseniz, ne kadar erteleseniz fark etmiyor!

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor, enflasyonu azdırıyor, alım gücünü düşürüyor. Türkiye ile imzalanan protokollerde bu konu mutlaka ele alınmalı, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmeli, ülkenin 5 yıllık ekonomik-sosyal-kültürel kalkınma planı Meclis'ten geçirilmeli derken bu günlerin eninde sonunda geleceğini biliyorduk!

Kulağının üzerine yatarak buraya kadar!

Mesele haklı çıkmak değil, bu ülkede geleceği sağlam temeller üzerine kurmaktır! Tartışması yok! Üç öngörüyü de hızla hayata geçireceğiz..."