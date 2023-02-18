Erhürman’dan Hükümet’e: “Dayanışma motivasyonunu kırmayın!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halkı’nın dayanışma içerisinde yaraları sarmak, çocuklarımızın hakkını aramak için tek yürek olduğuna işaret etti, Hükümet’e ‘yanlış, yersiz kararlarla’ bu motivasyonu kırmama çağrısı yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Şimdi çekişme değil tek yürek olma zamanıdır" demiş Sn. Üstel. Tamamen aynı fikirdeyim. Kıbrıs Türk halkı da dayanışma içerisinde yaraları mümkün olduğunca sarmak, insanlarımızın, çocuklarımızın hakkını aramak için hesap sormak ve acıları paylaşmak için tek yürek oldu zaten!

"Hükumet" olarak yanlış, yersiz, gerekli istişareyi tamamlamadan alınmış, dayanışma motivasyonunu kıracak kararlarla ve PR çalışmalarıyla oraya buraya çekiştirmeyin yeter!

Üstel: "Şimdi dayanışma zamanıdır..."