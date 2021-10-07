Erhürman'dan hükümete: “Böyle rezalet görülmedi, muhalefet burada, siz neredesiniz?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman muhalefet vekillerinin sabah saatlerinden beridir hükümete sorular sorduğunu ancak yanıt alınamadığını ifade etti.

Yerinden söz alan Erhürman Meclis Genel Kurulu’nda hükümetten sadece bir bakan bulunmasını eleştirdi. Erhürman şunları söyledi: “Başbakan yok, yardımcısı yok, Eğitim Bakanı yok. Başbakan Yardımcısı Meclis’te kürsüyü terk ediyor. Böyle rezalet görülmedi. Bu meclis nasıl bilgi alacak. Rezaletin dibine vurdu bu iş. Bu hükümet iflasını çoktan ilan etti. Bu meclisi artık itibarını yerle bir ettiniz. Konularla ilgili birisi var mı? Bilgi var mı? Kimse bilmiyor. Nisap istiyorlardı, işte muhalefet nisabı sağladı, neredesiniz?”

“Geçici öğretmenler atıyorsunuz, bu açıkça partizanlıktır”