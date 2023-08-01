Erhürman’dan Ataoğlu’na: “Laubaliliğin yanına cüret de eklendi!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhrürman, "Yeni turizm yatırımları için alçak orman arazileri tespit ettik" diyen Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nu eleştirdi.

Erhürman “Kim tespit etti? Nasıl tespit etti? Nereyi tespit etti? Orman Dairesi'nin, orman mühendislerinin, uzmanların nereden bahsedildiğinden haberi var mı? "Hükumet"in haberi var mı?” diye sordu.

Sosyal medya paylaşımında Erhürman “Laubaliliğin yanına cüret de eklendi! Derhal ne demeye, ne yapmaya çalıştığınızı açıklayın. Bu şimdilik yalnızca bir uyarıdır!” dedi.

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