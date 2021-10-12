Erhürman: Yok hükmündeki hükümetin son halleri

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın ‘Perşembe günü nisaba destek vermeyeceğiz’ açıklamasını değerlendirdi, normal şartlarda muhalefet için kullanılan "nisaba destek" lafının "hükümet" için kullanılmaya başlamasının işin vahametini ortaya koyduğunu söyledi.

Erhürman, Meclis’in Perşembe günü hem yasama hem de denetim gündemi olacağını belirterek, “Arıklı’nın dediği doğruysa hükümet yasa gündemi için de nisaba destek vermeyecek. Yok hükmündeki hükümetin son halleri” şeklinde konuştu:

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sn. Arıklı Perşembe günü "hükümet"in nisaba destek vermeyeceğini açıklamış. Her şeyden önce normalde çoğunluk hükumette olduğundan, normal şartlarda muhalefet için kullanılan "nisaba destek" lafının "hükümet" için kullanılmaya başlaması işin vahametini ortaya koyuyor. Dahası, Meclis personelinden bilgi alınırsa görülecek ki hükümet Perşembeye kadar Meclis'i açamazsa Perşembe günü önce yasama, o bittikten sonra denetim gündemi var. Yani Sn. Arıklı'nın söylediği doğruysa, "hükümet", yasama gündemi için de "nisaba destek" vermeyecek demektir. Yok hükmündeki "hükümet"in son halleri!!!

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