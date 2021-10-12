Ortaklar ‘hükümeti’ değerlendirecek

Meclis’te yaşanan ‘nisap krizi’ ile mücadele eden Azınlık Hükümeti’nde YDP ve DP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) acilen toplantı kararı aldı.

DP MYK’sı bugün, YDP MYK’sı ise yarın arka arkaya toplantı gerçekleştirecek, ortaklar hükümete yönelik değerlendirmede bulunacak.

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ile bu sabah diyaloga geçtiklerini söyleyerek, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma Bakanı Koral Çağman ile de 3’lü toplantı yaptıklarını, hükümetin durumunu değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Arıklı, görüşmelerle ilgili detay paylaşmamıştı.