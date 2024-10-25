Erhürman ve CTP MYK üyeleri TDP'yi ziyaret edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan ;Erhürman ve CTP MYK üyeleri bugün Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ediyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi'nden yapılan açıklamada, ziyaretin 17.00'de TDP Genel Merkezi'ne yapılacağı ve görüşmede meclis başkanlığı krizi, erken seçim ve ülke gündemindeki diğer konular ele alınacağı duyuruldu.