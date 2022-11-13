Erhürman: "Üzüntümüz çok büyük. Geçmiş olsun İstanbul"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İstanbul, Taksim'deki patlamayla ilgili mesaj yayınladı. Erhürman, "İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Üzüntümüz çok büyük. Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı.