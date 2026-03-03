Erhürman, Üstel ve Başçeri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Ünal Üstel’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, her iki görüşmede de güncel konular ve bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.