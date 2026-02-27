KKTCDOB’dan Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser
Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir konser gerçekleştirecek.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, konser 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı’nın destekleriyle ve KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla gerçekleştirilecek konserde, solist sanatçı Soprano Sermin Dikmen Töre, Flüt sanatçısı Pamir Kolat, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Klasik ve Modern Danslar sanatçısı Petek İnanç, yer alacak.
Ücretsiz biletler www.gisekibris.com adresinden ve etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere www.dob.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.
