LBO ‘Cozy Jazz Night’ Konseri Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirildi
Lefkoşa Belediye Orkestrası, yıl boyu konser ve etkinliklerle 35. yılını kutluyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası, 35.yılını tüm seneye yayılan etkinliklerle kutluyor. 35.yıl etkinlikleri kapsamında 24 Şubat Salı akşamı Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen “Cozy Jazz Night” konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Saat 19.30'da resepsiyonla başlayan etkinlik saat 20.00'deki orkestra konseri ile sürdü. Hüseyin Altan’ın solistliğinde caz klasiklerinden sevilen eserlerin dinleyiciyle buluştuğu gecede sanatçılar muhteşem performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.
Tenor Madness, On The Sunny Side of the Street, Douce Ambiance, After You’ve Gone, The Way You Look Tonight gibi parçaların icra edildiği gecede 5 kişilik orkestra müzikseverlerden büyük alkış aldı.