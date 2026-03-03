39 emekçi için mahkemeden ara emri, taşerona da durdurma

Emek-İş Sendikası’nın Ektam Kıbrıs Ltd.’de başlattığı grev sürerken, sendikalı çalışmak istedikleri için işten durdurulan 39 emekçi için Lefkoşa Kaza Mahkemesi yürütmeyi durdurma yönünde geçici ara emri verdi; mahkeme ayrıca şirketin grev kırmak amacıyla taşeron işçi getirmesinin de yasalara aykırı olduğuna hükmederek bu konuda da ara emri kararı üretti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görüşülen iki ayrı "ara emri" duruşmasında, davacı Emek-İş Sendikası'nı temsilen Av. Şefik Aşçıoğulları, Av. Eda Aşan, Av. Cansu Nazlı ve Av. Serkan Mesutoğlu hazır bulundu.

İlk duruşmada, 6 Şubat tarihlerinde kendilerine işten toplu halde bir ay sonra durdurulacakları iletilen 37 kişi, diğer duruşmada ise işten derhal durdurulan 2 kişinin mahkemeye sunulan talepleri görüşüldü.

Mahkeme sunulan olgu ve emareler ışığında telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı gerekçesiyle işten durdurulan 39 kişinin yürütmesinin durdurulmasına yönelik geçici ara emri verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, davalı taraf olan Ektam Kıbrıs Limited'in grev kırmak amacıyla taşeron işçi getirmesinin de açıkça yasalara aykırı olduğunu da belirterek bu kapsamda da ara emri verdi.

Mahkeme geçici ara emirlerinin 12 Mart'ta kadar geçerli olduğunu belirterek davayı işverenin itirazını değerlendirmek üzere 12 Mart'ta erteledi.