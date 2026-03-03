“Eğitim Bakanlığı’ndaki usulsüzlük iddiaları için polise başvuracağız”
KTOEÖS, yarın saat 11.00’de Avukat Cansu Nazlı ile birlikte Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, Eğitim Bakanı ve Eğitim Bakanlığı’ndaki usulsüzlüklere ilişkin basında yer alan bilgi ve iddialar doğrultusunda ihbarda bulunacaklarını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan sendika, belirledikleri konularla ilgili suç soruşturması yapılması talebiyle dilekçe sunacaklarını duyurdu.
