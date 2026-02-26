Creditwest Bank, “4’üncü ilk evim kredi paketi” ile konut sahibi olmak isteyenlerin yanında

Creditwest Bank, devlet destekli “4’üncü İlk Evim Kredi Paketi” kapsamında ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik yeni finansman desteğini duyurdu.

Bankadan verilen bilgide şu açıklamalara yer verildi:

“Uygun faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan kredi paketi ile konut sahibi olmanın daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Artan konut maliyetleri ve finansman koşullarının zorlaşması nedeniyle ev sahibi olmayı ertelemek zorunda kalan vatandaşlar için hayata geçirilen paket, sabit faizli yapısı ve avantajlı koşullarıyla dikkat çekiyor.”

“120 aya kadar vade, 3,3 milyon TL’ye kadar finansman”

Creditwest Bank tarafından yapılan açıklamaya göre IV. İlk Evim Kredi Paketi kapsamında 3,3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunulmaktadır. Paket dahilinde 120 aya kadar vade seçeneği ve %21 yıllık sabit faiz oranı uygulanmakta olup, konut bedelinin %80’ine kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Ayrıca dosya masrafı ve benzeri bazı ek maliyetlerin alınmamasıyla toplam maliyet yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Eliz Ulusoy: “Ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılmayı amaçlıyoruz”

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, devlet destekli kredi programı çerçevesinde ilk kez konut alacak vatandaşlara destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, amaçlarının konut sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getirmek olduğunu ifade etti.

Bankadan yapılan değerlendirmede, özellikle genç aileler ve ilk kez konut alacak bireyler için hazırlanan bu modelin, bütçe dostu taksit yapısıyla önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

Başvurular Creditwest şubelerinde

“4’üncü İlk Evim Kredi Paketi”’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Creditwest Bank şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların hızlı şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtildi.