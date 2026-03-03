KKTC CSO’dan Kadınlar Günü konseri…
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek konserlerle sanatseverlerle buluşacak.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek konserlerle sanatseverlerle buluşacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konserler, 12 Mart Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 13 Mart Cuma saat 20.00’de ise Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konserin solisti, Piyanist Evrim Turan olacak.
Programda Mikhail Glinka-Ruslan ve Ludmila Uvertürü, Robert Schumann- Piyano Konçertosu, Johannes Brahms- 3. Senfoni eserleri yer alacak.
Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konserler halka açık ve ücretsiz olacak.