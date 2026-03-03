Ercan’da uyuşturucu... Bir yolcu tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 18.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan E.T.(E-31) x-ray cihazından geçtiği sırada, şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Girne’deki hırsızlık olayında beş kişi daha tutuklandı

Girne’de “müstahdem tarafından hırsızlık” olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen beş kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 2025 yılının Eylül ayı içerisinde, Girne’de bir işletmede kasiyer olarak çalışan M.S.H.’nin (E-27), işletmede kullanılmak üzere alınan 250 kilogram tavuğu, 486 kilogram mozerella peynirini, 317 kilogram kırmızı eti, 125 kilogram dondurmayı, 318 kilogram patates kızartmasını, 12 kilogram biber ile işletmeye internet uygulaması üzerinden gelen ve müşterilerin vermiş olduğu siparişlerden temin edilen henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı, kasa sistemine girmeyip çaldığı tespit edilmiş ve M.S.H. tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen, R.A.(E-26), A.R.(E-25), M.S.R.(E-21), M.S.H.(E-24) ve M.S.M.(E-26) de tutuklandı.

Kaçak yaşayan altı kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Yedikonuk’ta ev yangını

Yedikonuk’ta dün bir evin salon odasında, odun sobasının benzin dökülüp yakılmaya çalışıldığı sırada, benzin kabının yere düşerek alevlerin koltuklara sirayet edip tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın ev ve çevre sakinleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, salonda bulunan muhtelif mobilyalar ve elektrikli cihazlar, iki kapı ve üç pencere yanarak zarar gördü.

Yangından etkilenen bir ikametgah sakini ise, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alayköy’de depo yangını: Bir ton ağırlığında inşaat tahtası zarar gördü

Dün, saat 22.30 sıralarında, Alayköy'de bir şahsa ait deponun garaj kısmında, muhtemelen faal durumdaki şömineden atılan kıvılcımların inşaat tahtaları üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, yaklaşık bir ton ağırlığında inşaat tahtası yanarak zarar gördü.

İskele’de bir apartman dairesinin mutfağında yangın

Bu sabah, saat 04.00 sıralarında, İskele’de bir apartman dairesinin mutfağında, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, tencere ve ocak yanarak zarar gördü, mutfak dolabı islendi.