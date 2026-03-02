Yunanistan savunma amacıyla Kıbrıs’a iki fırkateyn ve iki savaş uçağı gönderiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs’ın Pazartesi günü insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline gelmesinin ardından, iki Yunan fırkateyni ve iki Yunan F-16 savaş uçağının Kıbrıs'a doğru yola çıktığını açıkladı.

İki fırkateynden biri, geçen yılın sonlarında hizmete giren ve sekiz Exocet gemisavar füzesi, 25 uçaksavar füzesi ve sekiz kara saldırı füzesiyle donatılmış bir donanma gemisi olan Kimon sınıfı Belharra olarak kayıtlara geçti.

Yunan haber sitesi NewsIt, savaş uçaklarının "Kıbrıs hava sahasının korunmasında aktif olarak yer aldığını" bildirdi.