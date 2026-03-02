“Memnuniyetsizliğimiz Birleşik Krallık'a en güçlü şekilde iletilmiştir"

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, gün boyu yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Letymbiotis, Kıbrıs'a balistik füze fırlatıldığı yönündeki bilgileri yalanladı.

Sözcü, bugün düşürülen iki İHA’nın, Ağrotur’u hedef aldıklarını açıkladı.

İHA'ların Andreas Papandreou Hava Üssü'ne değil, Ağrotur’a doğru gittiğini ve bu nedenle Baf Havalimanı’nda önlemler alındığını açıkladı.

Letymbiotis, "Kesinleşen şey, Kıbrıs'ın asla hedef olmadığı, hedefin İngiliz üsleri olduğudur" dedi.

Hükümet Sözcüsü, "Memnuniyetsizliğimiz Birleşik Krallık'a mümkün olan en güçlü şekilde iletilmiştir" ifadelerini kullandı.