“Raskolnikov”, ODTÜ Kıbrıs Kampüsü’nde sahnelenecek

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği, Oğuzhan Kaya ve Deniz Orhan’ın sahne aldığı yapımda; ses uygulama görevini Arda Aygün, ışık uygulamayı Boysan Kuru, sahne tasarımı ve uygulamayı ise Cem Taşlıovalı ve Sahne Teknisyenliğini Ekrem Temel gerçekleştiriyor.

Oyunun sahne amiri olarak Ada Cem Dönmez görev alırken, kendisine Salih Astam ve Mehmet Ali Eygi yardımcı oluyor. Oyundaki bir şarkının piyano kayıtları ise Mehmet İzbul tarafından yapıldı.

Oyunun konusu...

Dostoyevski’nin klasik eserinden ilham alan “Raskolnikov”, yazarın karanlık dünyasından fırlamış bir gölgenin hikâyesini sahneye taşıyor.

Oyunda kendini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunu ele geçirmiş bir genç adamın, kaderin acımasız oyununda intikam için bir tiyatro sahnesini seçmesi anlatılıyor. Hedefinde ise yaşlı bir tefeci değil, zengin, genç ve ışıltılı bir kadın bulunuyor.

Yönetmen Ufuk Aydoğan, izleyicilerin bu yapımda "gerilimi sadece nefeslerinde değil, ruhlarının en derin köşelerinde hissedeceklerini" belirtiyor.