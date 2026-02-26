İlker Çatak’ın Berlinale Altın Ayı Ödülü filmi “Sarı Zarflar”, 27 Mart’ta Türkiye’de vizyona giriyor

İlker Çatak’ın 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü alarak tarihi bir başarıya imza atan yeni filmi “Sarı Zarflar”, 27 Mart’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Başroldeki Özgü Namal ve Tansu Biçer’in performanslarıyla dünya basınında yankı uyandıran ve yılın en çok beklenen yapımları arasında yer alan filmle ilgili Kıbrıslı sinemaseverlerde Türkiye’yle paralel olarak Kıbrıs’ta da vizyona girmesi beklentisi var.



İdealler mi, hayatta kalmak mı?

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı “Sarı Zarflar”, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki yol ayrımına odaklanıyor: Ankara’nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz’in hayatı, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından değişir. Bir anda işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte yeni bir hayat kurmak üzere İstanbul’a yerleşmek zorunda kalır.



Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başarılı başrol performansları ödülde büyük pay sahibi oldu

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı filmde ayrıca Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor. Filmin cast direktörlüğünü ise Ceren Sena Akdeniz üstleniyor.



“Öğretmenler Odası” ekibi ile devam

Sanat yönetmenliğini Zazie Knepper’ın, kostüm tasarımını Christian Röhrs’ün yaptığı film, “Öğretmenler Odası” ekibinden görüntü yönetmeni Judith Kaufmann, kurgucu Gesa Jäger ve besteci Marvin Miller’i yeniden bir araya getiriyor. if... Productions, Haut et Court ve Liman Film ortaklığında çekilen “Sarı Zarflar”, 5 Mart’ta Almanya’da, 1 Nisan’da da Fransa’da gösterime giriyor.