4. Kıbrıs Koreografi Gösterisi, 6-8 Mart arası Rialto Tiyatrosu'nda

Çağdaş Kıbrıs koreografisinin uluslararası tanıtımı için önde gelen bir platform olan Kıbrıs Koreografi Gösterisi (SΧK), 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında 4.kez Rialto Tiyatrosu'nda yer alacak. Bu yılki yine yerel dans sahnesinin dinamizmini vurgulayacak üç günlük Gösteri, Kültür Bakan Yardımcılığı'nın bir programı olup, Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Uluslararası küratörlere ve festival organizatörlerine yönelik hedefli davetler aracılığıyla, Kıbrıslı yaratıcıların uluslararası hareketliliğini artıran bir ağ oluşturma platformu olarak işlev görürken, yerel izleyicilere de son iki yıldaki önemli eserleri yeniden izleme fırsatı sunmaktadır.

6 Mart Cuma günü yapılacak resmi açılış, DJ Christina Papakyriakou'nun yer alacağı bir Açılış Partisi ile birlikte gerçekleşecek ve etkinlik, son performansın ardından 8 Mart Pazar günü DJ D-Prank'in yer alacağı bir Kapanış Partisi ile sona erecek.

PROGRAM

6 Mart 2026 Cuma, saat 19:00 – NO IM NOT/HAYIR, İYİ DEĞİLİM | Panos Malactos | 25’

HAYIR, İYİ DEĞİLİM, dans dünyasındaki güç istismarı dinamiklerini ele alıyor. Sektörde sıklıkla sunulan iyilik hali görüntüsüne meydan okuyan eser, dansçıların zehirli bir çalışma ortamında ruh sağlıklarıyla nasıl mücadele ettiklerini, sistemik istismarla, manipülasyonla ve profesyonel yaşamlarındaki gerçekçi olmayan beklentilerle nasıl başa çıktıklarını gösteriyor. HAYIR, Panos'un daha önceki tam akşamlık grup çalışması olan Are You Okay?'in bir devamı niteliğinde olup, dansçıların deneyimlerinin ikiliğini sergiliyor ve "iyi" görünme yönündeki toplumsal baskı ile içsel karmaşaları arasındaki uyumsuzluğu ortaya koyuyor.

Kareografi: Panos Malactos

Dansçılar: Styliana Apostolou, Natalia Vasiliki Vagena, Melina Sophocleous

Saat 20:00 – The future is dark which is the best thing a future can be/Gelecek karanlıktır, bu da bir geleceğin olabileceği en iyi şeydir | Petros Konnaris & Rodia Vomvolou | 120’

Bu gösteri çağdaş gerçekliğin aciliyetleriyle eleştirel bir şekilde ilgilenmeyi ve gelecek hakkında alternatif spekülasyonları etkinleştirmeyi amaçlayan bir performans-masa oyunudur. İki kolaylaştırıcı tarafından yönlendirilen üç oyuncu, Feminist Yönetim Sarayı, Sorumluluk Kayası ve Bakım Mağarası gibi bilgi/kavram istasyonlarından oluşan zeminli bir manzarada piyonlar gibi hareket eder ve puanlar aracılığıyla şiirsel manifestolar, hayali anlatılar, eleştirel sorular ve somutlaştırılmış manzaralar üretirler. Başlık, Virginia Woolf'un 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından umudu korumak amacıyla 1915'te günlüğüne yazdığı bir alıntıdan alınmıştır.

Konsept ve Sanat Yönetimi: Petros Konnaris, Rodia Vomvolou

Sahne Tasarımı, Oyunun Görsel Kimliği: Chrysa Georgiou

Oyuncu: Eleana Alexandrou,Konstantina Skalionta,Costantina Peter,Petros Konnaris,Rodia Vomvolou

7 Mart 2026 Cumartesi, saat 19:00 – NOT ALL WARS ARE VISIBLE/TÜM SAVAŞLAR GÖRÜNÜR DEĞİLDİR | Harry Koushos | 40’

Bu etkileyici performansta, izleyicilerden dansçıların güvenliğinden sorumlu olmaları isteniyor. “Kadınlar tehlikedeyse DUR diye bağırın” talimatı, ikili bir gerçeklik yaratıyor: izleyicilerin gözleri önünde gelişen bir savaş ve zihinlerinde görünmez bir savaş daha. Mekan, izleyicilerin eylemi çevrelediği bir arena şeklinde tasarlanmıştır. Performans ilerledikçe, dansçılar işitme ve dokunma duyularına güveniyorlar; izleyicilerin bedenleri, uzaydaki referans noktaları haline geliyor. Belki de gerçek savaş, gördüğünüz savaş değil, içinizde gerçekleşen savaştır.

Koreografi: Harry Koushos

Oyuncu: Styliana Apostolou, Magda Argyridou, Anna Nicolaou, Melina Sofocleous, Katerina Tylliridou

Saat 20:15 – SAY YES! AGAIN AND AGAIN/EVET DEYİN! TEKRAR TEKRAR | Evie Demetriou – En Drasi | 50’ - 16+

Bu gösteri,kimlik ve cinsiyet sorularını oyunbaz ve iyimser bir bakış açısıyla ele alan bir performanstır. Adrienne Maree Brown'ın "Haz Aktivizmi: İyi Hissetmenin Politikası" (AK Press, 2019) adlı eserinden ilham alan koreograf, yaratıcı ekiple birlikte, aktivizmin bugün ne anlama gelebileceği üzerine düşünerek, kendimize ve ihtiyaçlarımıza "evet" demenin olumlu ve güçlendirici yönlerini ele alıyor. Sahnede, Kıbrıs, Yunanistan ve Hollanda'dan üç performansçı, fiziksel ve dilsel biçimleri kullanarak, onları birey olarak şekillendiren kişisel deneyimlerini paylaşıyor ve sosyal normlar, queer öznellikler ve normatif baskılar üzerine düşünmek için bir alan açıyor. Bu çalışma, koreografın sosyal adalet konularını ele almak için sürdürdüğü araştırmanın bir parçasıdır. Performansı izleyiciyle bir diyaloğun başlangıcı olarak tasavvur eden sanatçı, beden politikalarıyla etkileşim kurmanın çeşitli performatif yollarını araştırıyor.

Koreografi: Evie Demetriou, performans sanatçıları Eleftheria Socratous, Bas van der Kruk ve Rania Glymitsa ile işbirliği içinde.

Saat 21:15 – Mutated Gene/Mutasyona Uğramış Gen / Μεταλλαγμένο Γονίδιο | Milena Ugren Koulas – STYLISH JUNKIES COLLECTIVE | 50’

Bu koreografik çalışmada Milena, gerçek doğamız olduğuna inandığımız şeyin, içinde yaşadığımız koşullara, çevreye ve deneyimlere bir uyum olduğunu ortaya koyan bilimsel araştırmalardan ilham aldı. Dansçılarla birlikte, kimliğin katlandığımız şeylerden, geçirdiğimiz deneyimlerden ve çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizden ve bağlılıklarımızdan nasıl şekillendiğini araştırdı.

Koreograf: Milena Ugren Koulas, Dansçılar: Apollonas Anastasiades, Magda Argyridou, Giannis Economides, Christopher Mills, Anna Nicolaou, Melina Sofocleous, Katerina Tylliridou

Müzik: Georgios Koulas, Dafni Koulas

8 Mart 2026 Pazar, Saat 19:00 – Don’t You Just Love Melting?/ Erimeyi Sevmiyor Musunuz? | Melina Sofocleous | 30’

Kişisel bir soylulaştırma deneyiminden yola çıkarak sürekli değişime maruz kalan bir yer…

Tanıdık yüzler ve mekanlar eriyip gidiyor

Yeni bir şeye, tanıdık olmayan bir şeye…

Özünde, erime aktif ve pasif güçlerin etkileşiminde gerçekleşir… direniş ve teslimiyetin.

Bundan, Çelişkili duygular iç içe geçiyor, Performansın bedenini şekillendiriyor

değişen durumlar…. Değişen hareketler… zincirleri oluşturuyor. . . Değişen yapılar

Performans, izleyiciyi gerilim ve rahatlamanın bir arada bulunduğu, gerilim yüklü, açılan bir manzaraya davet ediyor… ve tanıklık, erime denkleminin bir parçası haline geliyor.

Konsept,Koreografi,Performans: Melina Sofocleous, Müzik:Kalaqs (Giorgos Christofi) ve Paulina Raad

Saat 20:00 – FARMA | Andria Michaelidou | 25’

Koreografik eser FARMA, doğa, sürü ve içgüdü tanrısı Pan figüründen ve onun mitolojik boyutundan ilham almıştır. Çoban figürü sahnede düzen ve kaos arasında bir sembol olarak ortaya çıkar ve "sürüyü" sosyal ve kişisel mücadeleleri yansıtan bir eşik alanından geçirir. Koreografi, ritüel jestleri, hayvansı hareketleri ve fiziksel çatışmaları kentsel unsurlar ve sokak giyim estetiğiyle harmanlayarak, ilkel olanı çağdaş olanla birleştiren bir sahne ortamı yaratır. Bu melez manzarada, vahşilik,döngüsellik ve dönüşüm hareketin dili haline gelir. Eser, izleyiciyi insanlığın kaos, içgüdü ve özgürlük arayışıyla olan ilişkisini keşfeden mitolojik bir yolculuğa davet eder.

Fikir, Koreografi: Andria Michaelidou, Dansçılar: Anna Nicolaou, Maria Chrysostomou, Ivi Hadjivassiliou, Myrianthi Panagiotou, Apollo Anastasiades, Giannis Economides, Mike Demetriou

Paralel Etkinlikler – Meanwhile

Walking Gathering… Cumartesi | 10:00–12:00

Pitching Session, Speed Dating & More @ Art Studio 55… Pazar| 16:00–18:00 Giriş Ücretsizdir