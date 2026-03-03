Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Sarı Sandık Extra” dönemi Başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, uzun yıllardır abonelerine avantaj sunan sadakat programı Sarı Sandık’ı yenileyerek “Sarı Sandık Extra” adıyla yeniden hayata geçirdi. Yenilenen program; artırılmış puan sistemi, genişletilmiş hediye kataloğu ve yeni avantaj modelleriyle dikkat çekiyor.

Yeni dönemle birlikte mevcut tüm abonelerin puanları 10 katına yükseltildi. Ayrıca puan kazanma modeli; abone segmenti ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile geçirilen süre kriterleri doğrultusunda güncellendi. Böylece bağlılık süresi arttıkça kazanılan avantajların da artması hedefleniyor.

Hediye kataloğu baştan sona yenilendi

Sarı Sandık Extra kapsamında sunulan ödül seçenekleri hem dijital hem de fiziksel avantajları kapsayacak şekilde genişletildi. Programda Extra GB, Extra DK teklifleri ile öne çıkarken, roaming tekliflerinin yanı sıra program tarihinde ilk kez sunulan fatura indirimi seçeneği ve kullanıcıları bekleyen yepyeni sürprizler dönemin en büyük yeniliklerini oluşturuyor.

On binlerce aboneye ulaştı

2025 yılı itibarıyla on binlerce aboneye ulaşan Sarı Sandık programı, yıllık 50 binin üzerinde hediye dağıtımıyla önemli bir kullanıcı ekosistemi oluşturdu. Şirket, “Extra” konseptiyle 2026 yılında bu etkiyi daha da büyütmeyi hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan SONUÇ, yenilenen programla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Abonelerimizin memnuniyeti ve bize duyduğu güven, attığımız her adımın temelini oluşturuyor. 2025’te yakaladığımız ivmeyi, 2026’da Sarı Sandık Extra ile daha ileriye taşıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize sadece iletişim hizmeti sunan bir operatör olmak değil; hayatlarını kolaylaştıran, değer katan ve her an yanlarında olan bir çözüm ortağı olmaktır.”

Katılım nasıl sağlanıyor?

Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell aboneleri, şirketin mobil uygulaması üzerinden Sarı Sandık Extra bölümüne giriş yaparak puanlarını görüntüleyebiliyor ve diledikleri hediyeyi seçebiliyor. Yenilenen program, şirketin müşteri bağlılığı ve dijital deneyim stratejisinin önemli adımlarından biri olarak konumlandırılıyor.