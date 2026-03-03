Haftalık trafik raporu: 71 kaza, 24 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 71 kaza meydana geldi. Kazalarda 24 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 17’si yaralanmayla, 54’ü ise hasarla sonuçlandı.

Raporda, toplam hasar miktarı 4 milyon 252 bin 300 TL olarak açıklanırken, kaza sebepleri 21 süratli araç kullanmak, 12 dikkatsiz sürüş yapmak, 18 kavşakta durmamak, 13 yakın takip ve 7 de diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa 17, Gazimağusa 18, Girne 18, Güzelyurt 11 ve İskele 7."

Rapora göre, aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan denetimlerde 17 bin 127 sürücü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 922 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

10 sürücü tutuklandı

Denetimlerde 270 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü tutuklandı. Rapor edilen suçlar şu şekilde:

“1140 sürat, 95 mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 23 tehlikeli sürüş, 41 dikkatsiz sürüş, 303 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 32 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 21 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 43 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 114 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7 trafik ışıklarına uymamak, 151 muayenesiz araç kullanmak, 76 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11 Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz araç kullanmak, 5 Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz araç kullanmak, 36 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 8 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 45 ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 861 diğer trafik suçları.”