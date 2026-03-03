İngiltere Kıbrıs’taki üslerini korumak için savaş gemisi gönderiyor

İngiltere, Kıbrıs'taki üslerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla Doğu Akdeniz'e bir Kraliyet Donanması savaş gemisi konuşlandırmayı planlıyor.

Times gazetesi, üç kaynağa atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ağrotur Üssü’nü korumak için bir savaş gemisi göndermeyi planladığını bildirdi .

İngiliz yetkililer, askeri varlıklarının hedef alınmasının, İran'ın Ortadoğu'daki ABD ve İsrail eylemlerine karşı daha geniş bir misillemesi kapsamında olduğunu söyledi.

Habere göre, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, gelişen tehdit ortamını değerlendirmek üzere Salı günü üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Toplantıda yetkililer, üs çevresindeki hava ve füze savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Type 45 sınıfı HMS Duncan destroyerinin bölgeye konuşlandırılması olasılığını görüştüler.