Ödüllü IV. Kamil Özay Şiir Yarışması’na başvurular devam ediyor

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen IV. Üniversiteler Arası Kamil Özay Şiir Yarışması, bu yıl da şiire gönül veren üniversite öğrencilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek yarışma, KKTC üniversitelerinde eğitim gören ve şiire ilgi duyan genç şair adaylarının katılımına açık olacak.

Serbest konu kapsamında düzenlenecek yarışmada, katılımcılar özgün şiirleriyle yer alacak. Yarışmaya sunulan eserler, alanında uzman akademisyenler ve edebiyatçılardan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinin şeffaflık ve akademik ölçütler doğrultusunda yürütülmesi planlanırken, özgünlük ve sanatsal ifade gücü ön planda tutulacak. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılar, maddi ödüllerin yanı sıra plaketle de onurlandırılacak. Birincilik ödülünün 6000 TL, ikincilik ödülünün 4000 TL ve üçüncülük ödülünün 3000 TL olarak belirlendiği yarışma, genç şairler için önemli bir teşvik niteliği taşıyor.

Son başvuru 17 Mart!

Yarışmaya başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliği aracılığıyla başvuru yapabilecek. Yarışma ile ilgili iletişim, [email protected] e-posta adresi ve 90 (392) 223 64 64 numaralı telefon üzerinden sağlanacak. Başvurular, 17 Mart Salı günü sona eriyor. Yarışma sonuçları, 20 Mart Cuma günü açıklanacak. Ödül töreni ise 25 Mart’da gerçekleştirilecek.

Başvuru için gerekli belgeler...

KKTC üniversitelerinde eğitim gören herkes yarışmaya katılabilecek. Başvurular iki ayrı zarfla yapılacak. İlk zarfta, üzerinde rumuz bulunan ve üç nüsha halinde hazırlanmış şiir dosyası yer alacak. İkinci zarfta ise aynı rumuzla birlikte katılımcının KKTC kimlik kartı fotokopisi, kısa biyografisi, adresi, telefon numarası ve e-posta bilgileri bulunacak. Şiirler tek sayfa A4 kağıdına, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde ve normal satır aralığında yazılmalı ve imzalanmalıdır. Her katılımcı en fazla iki şiirle yarışmaya katılabilir ve şiirler, kağıdın üstüne yazılan rumuzla iletilecek.