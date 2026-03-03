“Devlet aklı soğukkanlı olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’ndan ‘Dünyanın İçinden Geçtiği Süreç ve Yapılması Gerekenler” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, dünyanın kaygıyla izlediği fakat yakın coğrafyadakilerin kaygıya ek olarak korku ve panikle takip ettiği bir dönemden geçtiğini belirterek, Olağanüstü hal durumu, ülkemizin de dahil olduğu coğrafyada hüküm sürüyor” dedi.

Yaşananların sebebinin İran rejimine karşı ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırı olduğunu hatırlatan Şahali, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi, insan hakları bağlamında her bir dünya vatandaşının hakkıdır. Demokrasinin olmadığı ülkelerde insan hakları ihlalleri de alabildiğince yaşanıyor. Fakat bunlar uluslararası hukuktan uzaklaşarak zorbalıkla ele alınması ve üstesinden gelinmesi gereken meseleler olarak değerlendirilmemelidir. ABD ve İsrail’in halihazırda içinde bulunduğu tavrı ve bu yaşanmakta olan savaşın en kısa sürede sona ermesini diliyorum.”

Şahali, şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde de tedirginlik ve merakın söz konusu olduğuna vurgu yaparak, “Tedirginlik ve merak bir araya geldiği zaman, yapılan değerlendirmeler maksadını aşan noktalara varması da son derece ihtimal dahilindedir. O nedenle devlet aklının esas olması ve yurttaşın kendini huzurlu hissedebileceği bir ortam oluşması önemlidir” diye konuştu.

Devlet aklının soğukkanlı olması ve güven telkin etmesi gerektiğine dikkat çeken Şahali, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Devlet, olası tehditleri öngörmek, hesaba katmak ve bunlara karşı çözüm senaryolarını hazırlamakla yükümlüdür. Olası bir istenmeyen durum yaşandığı takdirde kimin ne yapacağının biliniyor olması yurttaşın güven duymasına vesile olabilecek tek ihtiyaçtır. Sağlık; salgın, afet ve savaş gibi durumlarda en önemli gereksinimlerin başında yer alır. Acil durumlara müdahale için olağanüstü hal durumlarının hazırlanmış ve uygulamaya geçebilecek durumda tutulması son derece önemlidir.”