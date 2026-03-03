“Herhangi bir olağanüstü duruma karşı teyakkuz halinde olmak hepimizin boynunun borcudur”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İran’a yapılan saldırıyla başlayan ve etkileri Kıbrıs’a kadar yansıyan savaşla ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, önemli bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “Amacımız iktidarıyla muhalefetiyle ülkemizi bu süreçten salimen çıkarmaktır. Halkı telaşa sevk etmeden fakat gerekli hazırlıkları da ciddi şekilde yaparak herhangi bir olağanüstü duruma karşı da teyakkuz halinde olmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Bu dönemde muhalefetin ortaya koyduğu sağduyulu tavır için de teşekkür eden Arıklı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile bu konuda neler yapılabileceğini defalarca oturup konuştuk. Gereken hazırlıklar da yapıldı. Özellikle askeri kanadın Bakanlar Kurulu’na yapmış olduğu sunum önemliydi. Hemen arkasından da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hem de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın bizlere bilgi verdi.”

Bakan Arıklı, sığınaklar konusuna da değindi. Vatandaşların sığınakların yerini görmek istediğini ifade eden Arıklı, “Fakat devir değişti. Günümüzün dünyasında savaşlar gayri ahlaki şekilde ilerliyor. Hastaneler vuruluyor, kız çocuklarının okuduğu ilkokul dahi bombalanıyor. Yüzlerce insanın ölümüne sebep veriliyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde tehlike altında olmadığını söyleyen Arıklı, “Fakat kurşun adres sormaz. Yanlışlıkla bir füzenin bu tarafa gelmesi halinde ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz” diye konuştu.