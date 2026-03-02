Baf Havalimanı'nda İHA ihbarı üzerine alarm verildi
Baf Havalimanı hava sahasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı şüphesi üzerine alarm verildi. Güneydeki gazetelerin aktardığı ilk bilgilere göre, yolcuların ve personelin binadan derhal tahliye edilmesi emri verildi.
A+A-
Baf Havalimanı hava sahasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı şüphesi üzerine alarm verildi. Güneydeki gazetelerin aktardığı ilk bilgilere göre, yolcuların ve personelin binadan derhal tahliye edilmesi emri verildi.
Güvenlik yetkilileri Baf Havalimanı’na ve Andreas Papandreou Hava Üssü'ne insansız hava aracı saldırısı riskiyle ilgili bilgi alındığını bildiridi.
Baf Uluslararası Havalimanı'nın çeşitli hizmet ve departmanlarının personeli binaları terk ederek, havalimanı otoparklarında toplandı.
Baf Havalimanı'ndaki alarm, saat 13.40 sıralarında sona erdi. Elde edilen bilgilere göre personel görev başına yeniden dönerken, uçuşların ilerleyen saatlerde yeniden başlaması bekleniyor.
Bu haber toplam 874 defa okunmuştur