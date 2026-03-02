Rüstem Kitabevi’nde etkinliklerle dolu Mart

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın başlıca kültür-sanat merkezlerinden olan ve hem turistlerin hem sanatseverlerin hem de sanat camiasının uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi’nde İlkbahar mevsiminin de karşılanacağı Mart ayında yine birçok etkinlik yer alacak.

Rüstem Kitabevi’nin Mart programında yer alan stand-up komediden konserlere, seminerden Frankofoni gününe, elektronik müzik etkinliğinden tiyatro oyununa ve kısa film festivaline

uzanan geniş yelpazedeki eğitsel,sosyal,kültür-sanat etkinlikleri ile sanatseverler Mart ayında yine bol bol Rüstem’de keyifli zamanlar geçirecekler.

PROGRAM

-6 Mart Cuma, saat 17:00-18:00….. DAÜ İletişim AI semineri

-7 Mart Cumartesi, saat 16:00-18:30…. Fransız Kültür Francophonie günü

-7 Mart Cumartesi, saat 18:00 -22:00…. Lefkosiamodulersessions

-8 Mart Pazar, saat 15:00-20:00…. Deniz Nevss

-9 Mart Pazartesi, saat 20:00…. Stand up Comedy(İngilizce)- Luana Matei

-12/13 Mart Perşembe-Cuma, saat 20:30…. Kimsin ve Neredesin Ulan Bay Hilmi

Tiyatro Oyunu-Yeni Sahne

-25 Mart Çarşamba, saat 20:00…. K.T.Devlet Tiyatroları Maskeliler Oyunu Prömiyer

- 27-29 Mart Cuma-Pazar, saat 20:00-22:00…. Lisboeta Uluslararası Kısa Film Festivali

-28 Mart Cumartesi, saat 20:00….. Hüseyin Kırmızı Konser(Dünya Piyano Günü)-Kitaplık