“Limanlarımızın kaderine terk edilmesi kabul edilemez"

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ-SEN) yarın Mağusa Gümrük Dairesi’nden Liman Başkanlığı önüne düzenleyeceği yürüyüşe destek bildirdi.

Tel-Sen Yönetim Kurulu Başkan Hakan Üredi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel-Sen olarak, ülkenin en stratejik ve gelir getirici kurumlarından biri olan limanların “bilinçli şekilde yatırım yetersizliğiyle karşı karşıya bırakıldığı” belirtilerek, buna karşı durdukları ifade edildi.

“Telekomünikasyon Dairesinde olduğu gibi limanlarda da yapılması gereken yatırımların bilinçli biçimde kısılmasının, altyapı ve güvenlik sorunlarının çözülmemesinin ve kaynak ayrılmamasının, bu kurumların zayıflatılarak özelleştirilmesine zemin hazırladığı” kaydedilen açıklamada, önce kamu kurumlarının işlevsizleştirildiği ve sonrasında peşkeş politikalarının devreye sokulduğu ifade edildi.

“Bugün yaşanan altyapı ve güvenlik sorunlarının bir tesadüf olmadığını, tercih edilen bir yönetim anlayışının sonucu olduğu” belirtilen açıklamada, “Stratejik ve gelir getirici kapılarımızdan biri olan limanlarımızın bu şekilde kaderine terk edilmesi kabul edilemez. Buradan açıkça soruyoruz: Bu kurumların zayıflatılmasından kimler kazanç sağlamaktadır? Kamu kaynakları nerelere aktarılmaktadır? Elde edilen gelirler kimlerin çıkarına kullanılmaktadır? Bu soruların yanıtı kamuoyuna şeffaf biçimde verilmelidir” ifadelerine yer verildi.

GÜÇ-SEN’in Mağusa Limanı’ndaki altyapı ve güvenlik sorunlarına çözüm üretilmemesi gerekçesiyle düzenleneceği eylemi “haklı” ve “meşru” buldukları belirtilen açıklamada, Tel-Sen olarak GÜÇ-SEN’in yarınki yürüyüşüne destek verecekleri kaydedildi.

Tel-Sen, “Kamu kurumları halkındır. Stratejik değerlerimizin bilinçli şekilde zayıflatılmasına, özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesine ve kamu kaynaklarının şeffaflıktan uzak biçimde yönetilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.