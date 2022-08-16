Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”

CTP Genel Başkanı Erhürman, süt sıkıntısının yaşandığı bugünlerde Türkiye’ye ihraç edilmesinin gündeme gelmesinin, hayvan üreticisi ve imalatçının batması; iç piyasada süt ve süt ürünlerinin daha da pahalılaşması anlamına geleceğini ifade etti.

YENİDÜZEN’in “Sütte ‘fazlalık’ tartışması” başlığıyla gündeme getirdiği; “Üretilen sütün Türkiye’deki A 101 isimli marketler zincirine pazarlanacağı, buna bağlı olarak süt sıkıntısı çeken yerli firmaların iflas noktasına sürükleneceğini” anlatan haber, gündem oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, süt sıkıntısının yaşandığı bugünlerde Türkiye’ye ihraç edilmesinin gündeme gelmesinin, hayvan üreticisi ve imalatçının batması; iç piyasada süt ve süt ürünlerinin daha da pahalılaşması anlamına geleceğini ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Bir an önce silkinip kendinize gelin, tüm tarafları bir masa etrafında toplayın ve ortaya, üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek, sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın” çağrısında bulundu.

“Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir” diyen Erhürman, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“Girdi maliyetlerinin artması ve üreticiye sürdürülebilirliği sağlayacak desteğin verilmesine ilişkin planların yapılmaması, uygulanan yanlış politikalar, daha doğrusu politikasızlık sektörü allem gallem etti.

Süt azaldı. Hellim için yaşamsal önemde olan ve artırılacağı söylenen küçükbaş hayvan sayısı da tam tersine azaldı.

Tam da bu ortamda sütün Türkiye'ye ihraç edilmesi gündeme geldi. Oysa içerideki imalatçı şu anda süt azlığı nedeniyle kapasitesinin çok çok altında çalışıyor.

Bu gidişin toplam sonucu, hem hayvan üreticisinin, hem imalatçının batması, dahası iç piyasada hem sütün hem de süt ürünlerin daha da pahalılaşması! Bir de hellime bağlanan umutların başka bahara kalması tabii!

Bir an önce silkinip kendinize gelin, tüm tarafları bir masa etrafında toplayın ve ortaya, üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek, sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın. Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir!”

Sütte 'fazlalık' tartışması