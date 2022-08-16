Sütte 'fazlalık' tartışması

Gülgün Süt Ürünleri Direktörü Yunus Betmezoğlu: “Amaç, yerli imalatçıyı batırmak olabilir”

Garanti Süt Ürünleri Direktörü Çağkan Garanti: “İhracat sürecinde bir sorun çıktığında süt, ellerinde patlayacak. Çünkü imalatçı yanlarında olmayacak”

Taylan Süt Mamulleri Direktörü Aslıhan Taylan: “Bizi batırmak gibi bir niyetleri mi var?”

Başlar Süt Fabrikası Direktörü Mustafa Başlar: “Denge korunmalı, aksi taktirde yerli firmalar batma noktasına gelebilir”

Ertuğrul SENOVA

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki “süt fazlasının” Türkiye merkezli süper marketler zinciri A 101’e pazarlanacağını açıklaması, sütte yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Üretici, “fazlanın değil; mevcut sütün satılacağını, zira süt fazlasının bulunmadığını” ifade ediyor.

Öte yandan imalatçı ise, pandeminin başından bu yana süt sıkıntısı yaşandığını, sütün ihraç edilmesi halinde arz – talep dengesinin bozulacağını ve yerli ürünlerde fiyat artışına gidileceğini, bu nedenle vatandaşın ithal mallara yöneleceğini ve fabrikaların iflas bayrağını çekeceğini belirtiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yanlış tarım politikaları nedeniyle günlük süt üretiminin 500 tonlardan 300 tonlara düştüğünü, sütü gerçek fiyatına satamamaları halinde yılsonundaki üretim hacminin 100 tonlara düşeceğini söyledi.

Naimoğlulları, “Biz, gerçek fiyatlara satılabilmesi için ürettiğimiz sütü bu firmaya vereceğiz” diyerek, “Bu bağlantıyı kurmazsak, süt üretimi yılsonunda 100 tonlara düşecek. Ülkede hayvancı kalmayacak” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar ise mevcut durumda bir litre sütün bile ihracata gitmesinin sıkıntı yaratabileceğini, çünkü iç piyasada bir boşluğun var olduğunu belirterek, “O boşluğu bizim üretip doldurmamız gerekiyor. Aksi taktirde süt ürünleri ithal edilerek o boşluk kapatılacak. Dengelerin korunması gerek. Aksi taktirde yerli firmalar batma noktasına gelebilir” şeklinde konuştu.

Naimoğlulları: Bakanlığın servis ettiği haber çok yanlış

Bakanlığın servis ettiği haberin “çok yanlış” olduğunu söyleyen Naimoğlulları, “Firmaya biz talepte bulunduk, KOOP-SÜT’e firmadan bir talep geldi ve A 101’in yetkileriyle bir otelde görüştük. Daha sonra Tarım Bakanı ile görüşmeye gittiler ve bakan, bu görüşmeyi şova çevirdi. Yerli imalatçıya şirin görünmek için sadece ‘fazlalık’ olan sütü satacağımız açıklamasını yaptı. Ama bizim süt fazlamız yok. Üretim, günlük 500 tonlardan 300 tonlara düştü” ifadelerini kullandı.

“Biz üreticiler, yıllarca yerli imalatçılar tarafından ezildik”

“Biz üreticiler, yıllarca yerli imalatçılar tarafından ezildik. İmalatçılarla işbirliği yapan hükümet, borsadan sütümüzü beleşe aldı, üreticiyi batacak noktaya getirdi” diyen Naimoğlulları, “Tarım Bakanlığının yanlış politikaları nedeniyle üretici bir litre sütle bir buçuk kilo yem alması gerekirken, bir kilo yem alabiliyor” şeklinde konuştu.

“Sütün gerçek fiyatlara satılabilmesi için ürettiğimiz sütü bu firmaya vereceğiz”

Naimoğlulları, “Biz, sütün gerçek fiyatlara satılabilmesi için ürettiğimiz sütü bu firmaya vereceğiz” diyerek, “Eğer günün sonunda imalatçıya şirin gözükmeye çalışıp, zorluk çıkarırlarsa, biz de sütümüzü SÜTEK’ten çıkarıp, 1 veya 2 yıllığına A 101 gibi firmalara vereceğiz” dedi.

“Bu bağlantıyı kurmazsak, süt üretimi yılsonunda 100 tonlara düşecek”

Ülkedeki imalatçıların tekelleşme çabası içerisinde olduğunu bu nedenle yurtdışı merkezli yatırımcıların gelmesini engellemeye çalıştıklarını iddia eden Naimoğlulları, “Biz bu projenin sonuna kadar arkasında olacağız. Ülkede süt pazarı bırakmadılar. Ülkede süt bırakmadılar. Hayvan bırakmadılar. Hayvanlarımız mezbahalara gitmeye devam ediyor. Biz bu bağlantıyı kurmazsak, süt üretimi yılsonunda 100 tonlara düşecek. Ülkede hayvancı kalmayacak” ifadelerini kullandı.

KOOP – SÜT detay vermek istemedi, “süreç devam ediyor” dedi

KOOP-SÜT YK Başkanı Erişmen: “Süreç sonuçlanmadı, detay paylaşamam”

Öte yandan KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen ise “A-101 yetkilileriyle bir ön görüşme yapıldı ama fiyat veya süreç konusunda bir anlaşmamız yok. Süreci henüz sonuçlandırmadık. Bu yüzden detay paylaşamam” dedi.

İmalatçılar ne dedi?

Gülgün Süt Ürünleri Direktörü Betmezoğlu: “Pandemiden bu yana ülkede süt sıkıntısı yaşanıyor”

Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerü Yunus Betmezoğlu, yapılması planlanan anlaşmanın hangi dönemi kapsayacağının önemli olduğunu ifade ederek, şu an süt üretiminin azaldığı bir dönemden geçildiğini, pandemiden bu yana ülkede süt sıkıntısının yaşandığını, bakanlığın uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle hayvancının para kazanamadığı fakat fiyatların yükseldiği bir duruma gelindiğini ifade etti.

“Amaç, yerli imalatçıyı batırmak olabilir”

“Bu yıl ya da önümüzdeki yıl bir süt patlaması beklenmiyor” diyen Betmezoğlu, “Süt fazlalığımız yok.

Her şeyde yaptıkları gibi altı dolu değil. Süt fazlalığımız yok. Sütün fiyatı artacak, iç piyasaya yansıyacak. Türkiye’den gelen ürünler daha uygun fiyatlı olacak ve yerli imalatçı batma noktasına gelecek. Belki de amaç bu olabilir” şeklinde konuştu.

Garanti Süt Ürünleri Direktörü Garanti: “Süt azlığından imalatçılar birbiriyle boğaz boğaza”

Garanti Süt Ürünleri Direktörü Çağkan Garanti ise şu anda süt azlığından imalatçıların birbiriyle “boğaz boğaza” geldiğini söyleyerek, “Memlekette süt yok” dedi, fabrikaların 3’te 1 oranda daha düşük kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

“Pandeminin başından bu yana sütle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor”

Pandemiden bu yana sütle ilgili özellikle iç piyasada ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Garanti, “Kapanma sürecinde biz imalatçılar olarak elimizi taşın altına koyduk, 1 litre su dökmedik, zararına üretim yaptık. Fakat şimdi, sırf birilerini memnun etsinler diye KOOP’u kullanarak sütümüzü peşkeş mi çekiyorlar?” diye sordu.

“ihracat sürecinde bir sorun çıktığında süt, ellerinde patlayacak. Çünkü imalatçı yanlarında olmayacak”

A – 101 ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye’den gelen ürünlerin daha uygun fiyatlı olacağını, yerli üreticinin malını daha pahalıya satmak zorunda kalacağını ve imalatçının batma noktasına geleceğini söyledi. Garanti, “İçerde üretilen süt yeterli değil. Bu anlaşmayı yapmaları halinde, ihracat sürecinde bir sorun çıktığında süt, ellerinde patlayacak. Çünkü imalatçı yanlarında olmayacak” dedi.

Taylan Süt Mamulleri Direktörü Taylan: “Bizi batırmak gibi bir niyetleri mi var?”

Taylan Süt Mamulleri Direktörü Aslıhan Taylan ise “Neyi bulup satacaklar? Bizi batırmak gibi bir niyetleri mi var?” diye sorarak, “Öyle bir süt fazlalığı yok. Tüm imalatçılar süt talebinde bunuyor” ifadelerini kullandı.

“Birer birer kapatacağız, bu ülkede üretim yapamayacağız”

Taylan, mevcut sütün iç piyasaya yetmediğini vurgulayarak, “Bize hammadde verilmezse biz neyi üreteceğiz? Bu fabrikaları niye kurduk? Birer birer kapatacağız, bu ülkede üretim yapamayacağız. Vatandaş, dıştan gelen ürünleri tüketmek durumunda kalacak” şeklinde konuştu.

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Başlar: “Fabrikalar süt azlığından yüzde 40 ila 50 oranında randımanla çalışıyor”

Başlar Süt Fabrikası Direktörü ve Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, şu an için süt fazlalığı bulunmadığını, fabrikaların yüzde 40 ila 50 oranında randımanda çalıştığını ifade etti.

“Çok da abartılacak bir olay değil ama bunu neden şişirip servis ettiler anlamış değiliz”

A – 101 ile varılması hedeflenen anlaşma kapsamında, günde 20 tonluk uzun ömürlü süt talep edildiğini belirten Başlar, “Çok da abartılacak bir olay değil ama bunu neden şişirip servis ettiler anlamış değiliz. Tamamen reklam amaçlı” dedi.

“Tabi ki ihracat yapılmalı ama dengelerin korunması gerek. Aksi taktirde yerli firmalar batma noktasına gelebilir”

Mevcut durumda bir litre sütün bile ihracata gitmesinin sıkıntı yaratabileceğini, çünkü iç piyasada bir boşluğun var olduğunu belirten Başlar, “O boşluğu bizim üretip doldurmamız gerekiyor. Aksi taktirde süt ürünleri ithal edilerek o boşluk kapatılacak. Piyasaya veremediğimiz ürünü ihraç etmemiz cazip değil. Tabi ki ihracat yapılmalı ama dengelerin korunması gerek. Aksi taktirde yerli firmalar batma noktasına gelebilir” şeklinde konuştu.