Erhürman: "Unutturma aygıtları" her zamanki gibi devrede

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşatılanların unutturulmaya çalışıldığına işaret etti, “Yaşatılanlar unutturulamayacak çünkü ülkenin demokratik ve ekonomik fukaralaştırılmasının, kendi ayakları üzerinde duramamasının temelinde tam da bu yaşatılanlar yatıyor” dedi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin ekonomisini, insanların alım gücünün düşmesini, demokrasinin yerlerde süründürülmesini zerrece umursuyorsanız, bu ülkeyi seviyorsanız gerçekten, unutturma değil, unutturmama aygıtlarına ihtiyacımız olduğunu da fark edersiniz!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Unutturma aygıtları" her zamanki gibi devrede. Sanki seçimden bu yana geçen dört ayda yaşanan, müdahalelerle şekillenmiş "koltuk kapmaca oyunu"nun, "hükumet kurma-bozma festivali"nin yarattığı demokratik ve ekonomik fukaralaşmadan bihabermişiz gibi, "memleketin esas derdi ekonomi" şarkısı başladı yine!

Bunun arkasından, ekonomik protokol imzalanırken ekonomik örgütler, Meclis'teki partiler dahil kimseye bir şey sorulmamasına, o protokolün hala ortada olmamasına, memleketin demokratik çöküşe sürüklenmesine, alınan, alınmayan, alınıp alınıp vazgeçilen kararlarla ekonominin daha da kaosa sürüklenmesine seslerini çıkarmayanların, "tercih ettikleri" konularda açıklama yarışına girdiklerini de gördük.

Hatta bizler aylarca Anayasa ihlal ediliyor, yerel yönetim seçimleri Anayasa paspas edilerek "erteleniyor" derken, "bizim derdimiz seçim değil, geçim" diyenlerin aniden "bu sorun"un farkına vardıklarını da görmeye başladık.

Şimdi, "muhalefet iktidar el ele versin, ülke zor durumda" tespitiyle, "birlik, beraberlik" çağrıları da gündeme gelecektir elbette.

"Unutturma aygıtları" tıkır tıkır çalışıyor her zamanki gibi! Ama boşuna çaba! Bu saatten sonra Meclis daha fazla sokakta, sokak daha fazla Meclis'te... Yaşatılanlar unutturulamayacak çünkü ülkenin demokratik ve ekonomik fukaralaştırılmasının, kendi ayakları üzerinde duramamasının temelinde tam da bu yaşatılanlar yatıyor. Bu ülkenin ekonomisini, insanlarımızın alım gücünün düşmesini, demokrasinin yerlerde süründürülmesini zerrece umursuyorsanız, bu ülkeyi seviyorsanız gerçekten, unutturma değil, unutturmama aygıtlarına ihtiyacımız olduğunu da fark edersiniz!