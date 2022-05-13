Erhürman: Ülke ve halk gailesi taşımıyorlar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir önceki hükümetin bozularak, yeni hükümetin kurulmasına neden olan süreci eleştirdi, iktidarın ülke ve halk gailesi taşımadığına vurgu yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Sn. Sucuoğlu Sn. Atun'u görevden almak istedi. Kendi deyişiyle Sn. Tatar onu görevden "alamadı". Sn. Sucuoğlu'nun istifasını kabul etti. Sn. Sucuoğlu yeni bir hükumet kurdu. Sn. Atun'u dışarıda bıraktı. Sn. Amcaoğlu'nu göreve getirdi. Sn. Amcaoğlu göreve geldiği günden itibaren Sn. Atun'un yaptığı hataların ülkeye ne kadar zarar verdiğini anlattı, durdu. Sonra, Sn. Sucuoğlu'nun genel başkanlığında, Sn. Üstel, Sn. Sucuoğlu'nun "onlarla görüşmek bize yakışmaz" dediği DP ve YDP ile görüşerek hükumeti kurdu. Sn. Sucuoğlu'nun genel başkanlığında Sn. Atun'u Maliye Bakanı, göreve geldi geleli Sn. Atun'un ülkeye verdiği zararları anlatan Sn. Amcaoğlu'nu da Ekonomi Bakanı yaptı. Bu arada Sn. Sucuoğlu hala genel başkan!

Bu arkadaşlara ne kadar teşekkür etsek az! Bir kez daha hep birlikte ellerini taşın altına koydular. Bizler için! Ülke ve halk için.