Erhürman: " (Tatar) Sn. Atun'u neden görevden alamadı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sucuoğlu'nun açıklamalarına atıfta bulunarak, Sn. Sucuoğlu "Sıkıntıları çözme" iddiası bir yana da "görevden alsaydı" yerine "görevden alabilseydi" demenin manası ne? Sn. Atun'u neden görevden alamadı Sn. Tatar? Sn. Sucuoğlu ne demek istediğini açıklamalı!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

“Eğer dün Cumhurbaşkanı verdiğimiz birinci zarf konusunda adım atabilseydi ve (Maliye Bakanını) görevden alabilseydi bugün başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözebilecektik” demiş Sn. Sucuoğlu.

"Sıkıntıları çözme" iddiası bir yana da "görevden alsaydı" yerine "görevden alabilseydi" demenin manası ne? Sn. Atun'u neden görevden alamadı Sn. Tatar? Sn. Sucuoğlu ne demek istediğini açıklamalı!